Pro Vita & Famiglia: Gandolfini, 'Il diritto alla vita è il fondamento di ogni società civile'

"Vogliamo mantenere alta l'attenzione sul diritto fondamentale alla vita, che rappresenta il presupposto di ogni altro diritto in una società civile. Per questo continuiamo a contrastare aborto, suicidio assistito ed eutanasia e a testimoniare che il popolo della vita è vivo e presente". Così Massimo Gandolfini, portavoce della Manifestazione Nazionale "Scegliamo la Vita" 2026, alla Manifestazione Nazionale "Scegliamo la Vita" 2026, organizzata da Pro Vita & Famiglia Onlus presso Piazza della Repubblica a Roma.