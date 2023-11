Pro Vita & Famiglia onlus, associazione che difende la vita in ogni sua fase, la famiglia naturale e la libertà educativa, ha tenuto a Brescia il convegno "Il futuro è artificiale? - L'uomo sotto attacco: dalla carne sintetica alla vita in provetta", in collaborazione con Se questo è l'uomo, la Rivista Fuoco, Cinabro Edizioni e l'associazione Family Day.