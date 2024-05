Pro Vita & Famiglia Onlus, Brandi: ‘Candidati europee si battano per società più giusta’

“Chiediamo a tutti i candidati alle europee che firmeranno questo manifesto di impegnarsi per una società più giusta e battersi per una società dove regni la giustizia, la ragione, il buon senso e il rispetto della dignità umana”. Così, Antonio Brandi, presidente di Pro Vita & Famiglia Onlus, a margine della conferenza stampa dal titolo “Se l’Europa cambia, tu cambia l’Europa”, in cui è stato presentato il Manifesto Valoriale di Pro Vita & Famiglia onlus, redatto in occasione delle prossime elezioni europee dell’8 e 9 giugno, insieme ai nomi dei primi candidati che - finora - lo hanno sottoscritto, presso la Sala Caduti di Nassirya in Senato a Roma.