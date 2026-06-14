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Pro Vita & Famiglia: Ruiu, 'Una società giusta tutela la vita dal concepimento alla morte naturale'

14 giugno 2026 | 10.52
Redazione Adnkronos
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"Siamo scesi in piazza per affermare che scegliere la vita non è soltanto urgente e necessario, ma anche qualcosa di bello. Non esiste una società davvero giusta se non è in grado di garantire il diritto alla vita di ciascuno, dal bambino non ancora nato fino alla persona più fragile". Sono le parole di Maria Rachele Ruiu, portavoce della Manifestazione, in occasione della Manifestazione Nazionale "Scegliamo la Vita" 2026, organizzata da Pro Vita & Famiglia Onlus presso Piazza della Repubblica a Roma.

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