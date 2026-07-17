Pro Vita ed Ecr al Parlamento europeo, il dossier 'aiuti condizionati' e il monito del card. Sarah: "Rispettate l'Africa"

Al Parlamento europeo di Bruxelles la conferenza "Europa e Africa", organizzata dal gruppo Ecr in collaborazione con Pro Vita & Famiglia su iniziativa degli eurodeputati Paolo Inselvini (FdI-Ecr) e Nicolas Bay (Ecr). Nel corso dell'evento, l'intervento del cardinale Robert Sarah sull'importanza di rispettare la sovranità culturale e l'autodeterminazione dei popoli africani e la presentazione del dossier di Pro Vita & Famiglia "Aiuti Condizionati". Sono intervenuti anche la vicepresidente del Parlamento europeo, Antonella Sberna (FdI-Ecr), il Nunzio Apostolico mons. Bernardito Cleopas Auza e il presidente di Pro Vita Antonio Brandi. A guidare gli interventi e moderare l'incontro l'eurodeputato di Fratelli d'Italia (Ecr), Paolo Inselvini.