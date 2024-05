Progetto Icaro: 23 anni di impegno per la sicurezza stradale tra i giovani

Avviato nel 2001 il progetto Icaro è una delle principali campagne della Polizia di Stato per promuovere tra i giovani la cultura di una guida consapevole e responsabile. Nato in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero dell'Istruzione e del Merito, la Sapienza Università di Roma, e vari partner istituzionali e privati, è giunto alla 23ª edizione con il tema "Una mobilità sicura, innovativa e responsabile. Racconta come la immagini nel futuro". Nella giornata dedicata alla legalità e alla sicurezza stradale, che ha coinvolto oltre 2.000 studenti romani, sono stati premiati gli studenti vincitori presso l'Auditorium Capitalis del Palazzo dei Congressi di Roma.