Progetto Peses, a Perugia studenti del 'Capitini' dialogano con Draghi

Il Programma di Educazione per le Scienze economiche e sociali (Peses) ha fatto tappa all’Istituto tecnico economico tecnologico (Itet) 'Aldo Capitini' di Perugia i cui studenti hanno avuto la possibilità di incontrare Mario Draghi. Un evento privato che si è tenuto ieri nell’aula magna della scuola e reso possibile grazie all’adesione dell’Itet al progetto promosso dall’Università Cattolica del Sacro Cuore e diretto dall’economista Carlo Cottarelli.

Accolto dal dirigente scolastico Silvio Improta, il professor Draghi ha dialogato a lungo con gli studenti, rispondendo puntualmente alle loro domande. "Vi ringrazio per la possibilità che date a me di conversare con persone della vostra età, un momento che aspettavo da tanto", ha detto ai ragazzi, i quali lo hanno sollecitato su vari argomenti di macroeconomia e finanza. Ne è emerso un confronto di ampio respiro sulle prospettive per le giovani generazioni in ambiti cruciali e complessi come il mondo del lavoro, l’impatto dei cambiamenti climatici e l’urgenza della transizione green, le sfide e le opportunità dell’evoluzione digitale per le prospettive di crescita e i modelli di sviluppo.

"Una grande occasione per far confrontare gli alunni con i grandi temi del nostro tempo", ha detto il preside Improta. "Un onore aver avuto il Presidente Draghi al 'Capitini' nell’ambito del progetto Peses dell’Università Cattolica cui l’Istituto ha aderito. È stato un incontro all'insegna della cordialità che ha da subito coinvolto gli studenti e i docenti in un dibattito di altissimo livello. Un sentito ringraziamento da tutti noi". Il programma Peses della Cattolica, infatti, nasce con l’obiettivo di realizzare, nelle scuole del Paese aderenti al progetto, incontri per dare l’opportunità agli studenti di dialogare con personalità di spicco su aspetti di carattere economico e sociale.