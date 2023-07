Protocollo d'intesa tra Prefettura e Camera di Commercio Roma contro infiltrazioni

E’ stato firmato oggi il Protocollo d’Intesa ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nell’economia legale di Roma tra il Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, e il Presidente della Camera di Commercio di Roma, Lorenzo Tagliavanti. L’accordo è finalizzato a potenziare lo scambio informativo tra la Camera di Commercio e la Prefettura, in un’ottica di prevenzione del rischio di infiltrazione mafiosa nel circuito economico legale dell’area metropolitana di Roma che, come dimostrato anche da recenti operazioni di polizia, costituisce terreno fecondo per gli interessi della criminalità organizzata.

Nello specifico, la Prefettura potrà accedere, direttamente e per il tramite dei componenti del Gruppo Ispettivo Antimafia, ai dati del Registro delle Imprese e del R.E.A., al fine di rilevare eventuali criticità nell’ambito delle operazioni compiute nel settore delle attività commerciali maggiormente sensibili.