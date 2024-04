Province, de Pascale (Upi): "Sviluppo deve tornare ai territori con diritto di scelta ai cittadini"

"È importante rivedere norme che sono state concepite come transitorie, in attesa del famoso referendum, che è fallito. Ritengo però importante non ridurre tutto alla sola questione del modello elettorale. Come Upi lo diciamo da dieci anni: ciò che interessa davvero cittadini e imprese è assicurare ai territori istituzioni in grado di rispondere alle loro esigenze perché dotate del personale e delle risorse necessari. Le Province in questi dieci anni, nonostante le difficoltà, hanno dimostrato di essere utili per il Paese. Siamo protagonisti nel Pnrr, dove ci è affidata una delle missioni più importanti: tutte le opere di costruzione di nuove scuole superiori, comprese le palestre. Nella mia terra, in Emilia-Romagna siamo protagonisti anche della ricostruzione post alluvione. Province e Città Metropolitane possono essere le istituzioni chiave di programmazione dello sviluppo locale e degli investimenti pubblici. Questa sarebbe la vera innovazione". Così Michele de Pascale, presidente Upi (Unione Province Italiane), in una intervista all'Adnkronos, interviene sul tema delle Province a 10 anni dalla legge Delrio.

"La raccomandazione del Consiglio d’Europa nasce dal quarto rapporto di monitoraggio sull’attuazione della Carta europea delle Autonomie locali, ratificata dall’Italia ma per tante parti inattuata - sottolinea de Pascale - L’Europa raccomanda il ritorno al voto diretto ma evidenzia anche la necessità di garantire alle Province i fondi necessari per assicurare le funzioni fondamentali. In questi anni abbiamo sperimentato i limiti oggettivi del sistema elettorale attuale e valutato positivamente proposte di modifica sia che mantenessero, migliorandolo, il secondo livello, sia che prevedessero il ritorno all'elezione diretta. Se mi si chiede un’opinione su questo aspetto, penso che per un ente locale il rapporto diretto con i cittadini elettori sia fondamentale e quindi propendo per il ritorno all'elezione diretta".

Che Provincia vorrebbe nascesse da qui ai prossimi dieci anni? "Questo Paese è fatto di poche grandi aree urbane e di tantissimi territori medio piccoli: è il luogo in cui vive il 70% della popolazione italiana. L’auspicio è che Governo e Parlamento, insieme e al di fuori dalle questioni politiche, tornino a puntare su questi territori e questi cittadini, che partecipano in gran parte alla costruzione del Pil nazionale, assicurando alle Province quella stabilità istituzionale ed economica indispensabile per continuare a programmare lo sviluppo", conclude de Pascale.