circle x black
Cerca nel sito
 

"Qui i bambini non entrano": locali child-free, 'senza motivo è discriminazione'

Massimiliano Dona, presidente dell'Unione nazionale consumatori, all'AdnKronos: "Non basta dire che il locale è privato per fare come si vuole, serve una giustificazione"

ab
Aggiungi Adnkronos come fonte preferita
10 settembre 2026 | 15.32
Andrea Persili
LETTURA: 2 minuti

"Lasciate che i bambini (non) vengano a me". I locali child-free, (che vietano l’ingresso ai bambini), fanno discutere mamme, papà, single incalliti e utenti social. "Finalmente", scrive qualcuno. "Vergognatevi", risponde qualcun altro. "In piena crisi demografica - si legge su qualche profilo social - ci mancano anche le discriminazioni contro chi fa figli, un'apartheid contro la natalità".

Qualcuno rivendica la scelta sulla base del "diritto al silenzio", mentre associazioni, e non solo cattoliche, ribadiscono la necessità di una tutela della famiglia: e senza discriminazioni. Massimiliano Dona, presidente dell'Unione nazionale consumatori, dice all'AdnKronos che "un locale child-free non è automaticamente illegale, in quanto non esiste un divieto espresso generale dei locali “child-free”. "Però - aggiunge - escludere i bambini in quanto categoria può porre un problema di discriminazione".

"La questione giuridica - prosegue all'AdnKronos- sta nel bilanciamento tra libertà d’impresa del gestore e principio di uguaglianza e non discriminazione: quindi non basterebbe dire “il locale è privato e il titolare fa come vuole”. "La legittimità - dice - dipende da "come" il divieto è formulato e soprattutto da quale giustificazione concreta viene data: se l’esclusione è generica e indiscriminata è più facilmente contestabile".

"E' onere di chi fa la restrizione giustificarla, ad esempio un'area child free potrebbe essere motivata dal fatto che le dimensioni del ristorante, sono tali per cui un passeggino ingombrerebbe, ci sono tanti gradini o un cocktail bar con bottiglie ad altezza bambino, ma tendenzialmente - prosegue Dona all'AdnKronos - la giustificazione equivale a una grossa difficoltà per l'esercente: ci vorrebbe la guardia di finanza o la polizia municipale che va a verificare se il divieto è motivato oppure no". "Il nodo - prosegue Dona - è che la libertà d’impresa non è assoluta: se si esclude una categoria di persone senza una giustificazione oggettiva e proporzionata, può emergere un problema di discriminazione", sottolinea Dona.

Qualcuno fa notare che basterebbe fare aree "silenziose" con regole di comportamento per tutti: "Se il problema è il tono di voce, questo deve valere per tutti, bambini e adulti, altrimenti diventiamo il Sudafrica", dice qualche mamma.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
locali child free discriminazione famiglia natalità
Vedi anche
Emergenza sangue, Marco Liorni alla raccolta Avis-Adnkronos: "Atto di altruismo" - Video
Gösta, il cocker narcolettico che all'improvviso cade addormentato - Video
Raccolta sangue Avis-Adnkronos, Rocca: "Raddoppiato il fabbisogno nel Lazio" - Video
Venezia 83, dalla star del giorno al gossip: le 5 cose da sapere sulla nona giornata - Video
Raccolta sangue Avis-Adnkronos, Schillaci: "Donare vuol dire salvare vite" - Video
News to go
Legge elettorale, tensione nel centrodestra: martedì 15 il voto finale
News to go
Ex Ilva, licenziamenti congelati per 2500 lavoratori dell'indotto
Andrea Ranocchia, dal calcio ad Athletics Mind: "Oggi gli sportivi danno sempre più importanza alla salute mentale" - Video
Vella in cura da psichiatra, il legale della famiglia di Lorena Isceri: "Qualcuno potrebbe aver letto male momento di criticità" - Video
Venezia 83, Alba Rohrwacher: "'Un bon petit soldat' è il mio atto politico" - Video
Venezia 83, Edoardo De Angelis: "'Il fuoco che ti porti dentro' è un amore che brucia e devasta" - Video
News to go
Clima, lo studio: entro fine secolo 40% terre emerse può diventare zona arida


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza