Un ragazzo è stato trascinato oggi dalla corrente del torrente Masino a Cataeggio in provincia di Sondrio. La scomparsa del giovane, che risulta disperso, oggi, martedì 9 luglio poco dopo le 14. A lanciare l'allarme e a far scattare le ricerche sono stati altri ragazzi che sono riusciti a portare in salvo un altro giovane prima che venisse portato via dall'acqua. Sul posto un elicottero del nucleo dei vigili del fuoco di Torino con specialisti sommozzatori.