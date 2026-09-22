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Rapina con pistola in una gioielleria a Firenze, il video delle minacce a un dipendente e la fuga con oltre 100mila euro

22 settembre 2026 | 16.00
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Due uomini, un cittadino italiano di 33 anni e un cittadino tunisino di 48, sono stati raggiunti da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nell'ambito delle indagini sulla rapina messa a segno il 15 aprile scorso ai danni di una gioielleria di via Ragghianti, all'interno del centro commerciale 'San Donato' a Firenze. Secondo la ricostruzione della Polizia, il 48enne avrebbe svolto il ruolo di 'palo' all'esterno del centro commerciale, mentre il 33enne sarebbe entrato nella gioielleria e avrebbe minacciato un dipendente con una pistola.

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rapina firenze firenze gioielleria firenze san donato firenze
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