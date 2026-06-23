circle x black
Cerca nel sito
 

Rapporto Sisma 2016, Proietti: "A breve riapriranno ospedali Norcia e Cascia"

23 giugno 2026 | 18.08
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Siamo veramente ad un punto molto avanzato riguardo la ricostruzione nella Regione Umbria. Il picco lo si è toccato con alcuni simboli come la riapertura della Basilica di San Benedetto da Norcia. A breve ci sarà l'inaugurazione di infrastrutture sanitarie come gli ospedali di Norcia e Cascia, oltre alla chiusura di migliaia di cantieri che stanno che riguardano le case. Una conclusione dei lavori che permetterà alle persone di rientrare nei loro alloggi". Così la presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, alla presentazione del rapporto annuale 'Ricostruire è prevenire: il laboratorio Sisma 2016 tra sicurezza e coesione territoriale' tenutasi a Roma presso la sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
News to go
Stop al lavoro, torna la norma anti-caldo
Agente morto dopo inseguimento, il saluto di cordoglio delle forze di polizia - Video
Fine vita, fratelli Gentili: "Noi affetti da Sla vogliamo la libertà di scegliere" - Video
Ponza, 40 kg di hashish in una grotta: l'intervento dei sommozzatori della Finanza – Video
L'attacco di Trump a Meloni, l'audio originale della telefonata - Video
Starmer si dimette, la battuta di Trump: "Non era Winston Churchill" - Video
Foggia, ricettazione e riciclaggio pezzi ricambio auto rubate: 8 arresti - Video
News to go
Autovelox, Salvini firma il decreto: cambiano le regole
Pietro Orlandi: "43 anni fa spariva Emanuela, ricostruiamo quei momenti per fare chiarezza"
Malagò nuovo presidente Figc: "Ho 3900 messaggi sul cellulare, ora cominciamo a metterci la testa"
Sorelle ritrovate, il procuratore: "Quando le abbiamo trovate non hanno fatto i salti di gioia" - Video
Calcio, Malagò: "Ripristinare rapporto con una parte della politica" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza