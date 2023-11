Recuperata sul lungomare di Sabaudia tartaruga Caretta caretta

Sabato mattina, intorno alle 11.30, il personale del Centro di Recupero per la Fauna Selvatica è intervenuto insieme al Nucleo Carabinieri Forestali di Terracina, su segnalazione di un cittadino, sul lungomare di Sabaudia in località Sacramento per il recupero di una tartaruga marina, Caretta caretta, adulta di circa 30 kg. L'animale, a rischio di estinzione e pertanto sottoposta al massimo regime di protezione nell’ambito della Convenzione di Washington, era rimasta a lungo impigliata con la zampa anteriore destra in un groviglio di reti e due taniche vuote in plastica che ne ostacolavano i movimenti e il galleggiamento oltre ad impedirne la regolare alimentazione.

L’animale dopo il recupero è stato trasportato prima al Cras di Fogliano per un esame preliminare e subito dopo, come richiesto dal referente dell’Associazione “Tartalazio”, consegnato al Centro di 1^ Soccorso Tartarughe Marine di Fondazione “Zoomarine” di Torvajanica per le cure del caso e il recupero.