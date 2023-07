Referendum 'Ripudia la guerra': "Non abbiamo 500mila firme"

Il Comitato per promuovere il Referendum 'Ripudia la Guerra' non ha raccolto le 500mila firme necessarie e non proporranno la consultazione alla Corte di Cassazione. "Il Comitato Referendario Ripudia la Guerra è composto da persone serie. Il grande lavoro fatto da splendidi militanti, in meno di 90 giorni e nonostante la totale censura, ha prodotto 370 mila firme. Non è stato raggiunto il limite delle 500mila sottoscrizioni e quindi non ci recheremo in Corte di Cassazione", si legge sulla pagina Facebook del Comitato. "Continueremo chiaramente la lotta contro la guerra. Infatti faremo 3 grandi assemblee online dei comitati referendari: Sabato 29 Luglio alle ore 16 Nord Italia. Domenica 30 Luglio alle ore 10 Centro Italia e alle ore 15 Sud Italia e Isole".