RegalatiRoma, torna la campagna della Camera di Commercio di Roma

Torna la campagna #RegalatiRoma della Camera di Commercio di Roma, lanciata con grande successo nel 2022 e giunta quest’anno alla sua terza edizione. Un invito a tutti – in vista delle festività natalizie - a comprare nelle attività presenti nel loro quartiere, sulle strade in cui vivono. Insomma, nei cosiddetti negozi 'sotto casa'.

La campagna #RegalatiRoma nasce per sostenere le piccole e medie imprese commerciali di quartiere. La Capitale ha una lunga tradizione di botteghe, negozi e attività tramandate di generazione in generazione, in molti casi a conduzione familiare, che rendono il commerciante non solo un semplice venditore, ma un esperto al servizio del proprio cliente, per guidarlo nell’acquisto migliore. Un’esperienza che si sta ricominciando ad apprezzare, riscoprendo nel rapporto umano e nell’alta qualità dei prodotti in vendita il vero valore aggiunto di ogni loro acquisto. Il nome 'Regalati Roma' è sinonimo del molteplice dono che, acquistando in negozio e sostenendo l’economia cittadina, viene fatto ai propri cari, ma anche un po’ a sé stessi e, soprattutto, alla propria città.

“Roma ha una grande ricchezza: le migliaia di negozi di vicinato che animano i nostri quartieri. Quando si fa un acquisto in un negozio, in una bottega o nello studio di un artigiano - afferma Lorenzo Tagliavanti, Presidente della Camera di Commercio di Roma - non si sta semplicemente comprando un oggetto, ma ci si sta consapevolmente mettendo nelle mani di un professionista che ci guiderà nella scelta di un prodotto di qualità. Dentro un negozio di quartiere ci sono passione, tradizione e orgoglio, valori che noi come Istituzioni abbiamo il dovere di promuovere e al tempo stesso difendere. Per questo dico a tutti: Regaliamoci Roma!”. La campagna della Camera di Commercio di Roma è promossa e sostenuta da testimonial d’eccezione che hanno prestato convintamente la loro voce e il loro volto all’iniziativa. Il primo video uscirà domani e (insieme a tutti gli altri che usciranno successivamente) sarà visionabile sui canali social della Camera di Commercio di Roma (Facebook, Instagram, LinkedIn, X, WhatsApp e You Tube).