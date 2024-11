L'auto di un uomo di 42 anni, originario di San Luca, di cui non si hanno notizie da alcuni giorni, è stata ritrovata carbonizzata nella locride nella zona tra Bovalino e Bianco, dai carabinieri. All'interno della vettura, i militari dell'Arma hanno rinvenuto anche la carcassa bruciata di un animale. In corso le indagini, avviate dai carabinieri della compagnia di Bianco e coordinate dalla procura di Locri, per rintracciare l'uomo e ricostruire quanto accaduto.