Ruspe in azione a San Ferdinando, in provincia di Reggio Calabria, dove ha preso il via lo smantellamento della tendopoli che, per oltre un decennio, ha ospitato centinaia di migranti, per lo più braccianti agricoli, dediti alla raccolta delle arance. Buona parte dei lavoratori sono stati trasferiti in palazzine di edilizia popolare. "Oggi è una delle pagine più belle della storia della Calabria". Così, il sindaco di Reggio Calabria, deputato e segretario regionale di Forza Italia, Francesco Cannizzaro.