circle x black
Cerca nel sito
 

Calabria, ruspe smantellano tendopoli dei braccianti a San Ferdinando - Video

31 luglio 2026 | 16.55
Redazione Adnkronos
LETTURA: 0 minuti

Ruspe in azione a San Ferdinando, in provincia di Reggio Calabria, dove ha preso il via lo smantellamento della tendopoli che, per oltre un decennio, ha ospitato centinaia di migranti, per lo più braccianti agricoli, dediti alla raccolta delle arance. Buona parte dei lavoratori sono stati trasferiti in palazzine di edilizia popolare. "Oggi è una delle pagine più belle della storia della Calabria". Così, il sindaco di Reggio Calabria, deputato e segretario regionale di Forza Italia, Francesco Cannizzaro.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
san ferdinando tendopoli san ferdinando smantellata tendopoli reggio calabria tendopoli braccianti cannizzaro reggio calabria tendopoli
Vedi anche
Economia, crescono stipendi e costo della vita - Video
Caso Delmastro, Dori: "Da Fontana entrata a gamba tesa, sua decisione non politica" - Video
Messina, si cercano dispersi dopo crollo palazzina - Video
AdnTalks, Morelli: "Da Pontida auspico l'indicazione di Salvini ministro Interno" - Video
AdnTalks, Morelli: "Ponte Messina? In un anno ci siamo, verso ok Cipess a settembre" - Video
AdnTalks, Morelli: "Safe non è negativo ma valutare costo degli interessi" - Video
La dedica di Emma dal palco alla piccola Alba, fan speciale - Video
Carta d'identità elettronica, da oggi validità illimitata per gli over 70
Sci, Federica Brignone torna in pista a Cervinia - Video
Mazzi: "Oltre 1.500 km per il Cammino di San Francesco", lo spot con Andrea Bocelli
Centrosinistra, Onorato: "Primarie sono festa democratica, cosa aspettiamo? Progetto Civico Italia continua a crescere"
Scritta BR contro Nordio: "Ti metto dentro una R4". La reazione della politica - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza