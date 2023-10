Regioni, Toti: "Qui si fa l'Italia del futuro''

“Un evento importante perché, dopo la prima edizione in Lombardia, oggi sbarca nella culla della piazza che è stata simbolo e motore dell’unità nel nostro paese. Per questo portare le regioni dentro questa simbolica unità d’Italia vuol dire immaginare l’Italia del futuro, immaginare l’Italia unita, unica, che lavora come stato-sistema e stato-paese, ma che sa anche valorizzare le sue peculiarità, le sue esperienze, le sue vocazioni, divise tra molte regioni, e anche tra molti comuni e territori”. Lo ha detto Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria, ieri alla vigilia dell'avvio a Torino della seconda edizione de ‘L’Italia delle Regioni’, festival nazionale della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. Molti presidenti, ieri, hanno visitato il Villaggio delle Regioni in Piazza Castello, dove sono allestiti gli stand regionali dedicati alle eccellenze del territorio, con in programma incontri e spettacoli. Presente anche uno stand dedicato al Metaverso.

“E’ un evento che solidifica e accende la capacità di collaborazione istituzionale tra livelli di governo, valorizza le specificità delle singole regioni - prosegue il presidente Toti - e fa anche da strumento per chiedere al Governo centrale una serie di cose che le regioni chiedono da molto tempo: per quanto riguarda la Liguria da sempre chiediamo semplificazione, velocità nell’organizzare le infrastrutture, maggiore autonomia per gestire al meglio la promozione turistica e territoriale, e anche i nostri porti, noi abbiamo l’area portuale più grande del Paese, al servizio delle industrie del nord. Quindi, un momento di promozione delle istituzioni e regioni, che talvolta sfuggono al cittadino, ma sono pezzi importanti per il motore di crescita e sviluppo dell’Italia”.