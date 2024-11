Religioni, nasce centro studi Volocom, prima ricerca su intolleranza

''La caccia all’ebreo di Amsterdam ha cancellato i dubbi residui: anche se non è stata una nuova notte dei cristalli, le assomiglia molto. Un’ondata di antisemitismo sta attraversando l’Europa, anche se sono gli Stati Uniti il Paese dove si registra il maggior numero di episodi di intolleranza religiosa, seguiti da Israele, Germania, Svezia e Francia. L’Italia è agli ultimi posti di questa triste classifica con la caratteristica che la maggior parte degli episodi riguardano violenza verbale e psicologica, e solo il 20 per cento la violenza fisica (aggressioni)''. Lo sottolinea il Volocom Institute of Strategic Studies-Centro Studi dell’azienda informatica Volocom (specializzata in Media Monitoring e News Intelligence) nato nel gennaio di quest’anno, che presenta proprio la sua prima ricerca, dal titolo 'Un Dio senza eserciti, l’intolleranza minaccia la fede. Persecuzioni, attentati, aggressioni: così i media ne hanno parlato negli ultimi due anni'.

Questo studio si inserisce in un più ampio progetto di analisi delle sfide contemporanee, con particolare attenzione ai temi etici e sociali. La scelta di dedicare la prima ricerca all’intolleranza religiosa riflette l’urgenza di affrontare uno dei nodi cruciali del nostro tempo. Il volume, edito da Mimesis Edizioni e disponibile nelle librerie e nei book store online, analizza dunque il racconto giornalistico dei media di tutto il mondo in riferimento proprio al tema delle intolleranze che troppo spesso sfocia in aggressioni, attentati, terrorismo.

La ricerca è arricchita da commenti e analisi: Fulvio Palmieri, sociologo, Stefano Davide Bettera, filosofo e Presidente dell’Unione Buddhista Europea, l’imam Yahya Sergio Yahe Pallavicini, Mons.Pier Francesco Fumagalli, prof. Ugo Volli, semiologo e filosofo, prof. Giovanni Leghissa, filosofo. "In un momento storico in cui le tensioni religiose e culturali sembrano prevalere sul dialogo - dichiara Valerio Bergamaschi, presidente di Volocom e del Volocom Institute of Strategic Studies - abbiamo sentito l'esigenza di offrire un contributo concreto alla riflessione su questi temi, analizzando il racconto mediatico sul grande tema dell’intolleranza religiosa”. Volocom è oggi un punto di riferimento imprescindibile per chi ha bisogno di selezionare e organizzare le proprie necessità informative: con 4 milioni di notizie al giorno provenienti da 200mila fonti di tutto il mondo, è una vetrina sul mondo assolutamente unica.