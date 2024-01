Report, Persichetti a Ranucci: "Come sapeva Pazienza della puntata su Moro?"

Continua la querelle Paolo Persichetti e il conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, su un presunto coinvolgimento di Francesco Pazienza nella preparazione della puntata di Report sul caso Moro ipotizzato proprio dall'ex Br, autore di libri e inchieste sul rapimento e l'uccisione dello statista democristiano. Persichetti, che aveva pubblicato sul suo blog gli screenshot di uno scambio WhatsApp sul tema tra l'ex 007 e il giornalista italoamericano Cristiano Lovatelli Ravarino, a Ranucci, che li ha liquidati come "pura fantasia", pone 4 domande.

"Mi aspetto una risposta perché penso che la trasparenza e l’onestà intellettuale siano principi da cui non si può prescindere", scrive su Facebook, chiedendo al giornalista "come faceva Pazienza a sapere nel mese di dicembre scorso, data dello scambio di messaggi con Cristiano Lovatelli Ravarino, che Report stava preparando una inchiesta sulle presunte verità nascoste del sequestro Moro", se "è in possesso del numero di telefono di Pazienza" e, in caso affermativo, se "lo ha mai contattato", infine se "lo ha sentito nel periodo in cui la redazione stava preparando la puntata sul caso Moro".