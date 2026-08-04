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Ricci (Nazionale Basket): "Non solo sport, sogno diventato realtà, come nasce scuola in Tanzania"

Ricci (Nazionale Basket):
04 agosto 2026 | 12.01
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

“Abbiamo costruito aule, dormitori, laboratori e anche un campo da basket, uno da pallavolo e uno sterrato con le porte per giocare a calcio. Un sogno diventato realtà, quello di una scuola in Tanzania e che oggi accoglie decine di ragazze e ragazzi. Non stiamo cercando di cambiare soltanto la vita di quei ragazzi, ma anche quella delle loro famiglie, degli insegnanti e di tutte le persone che lavorano nella struttura. È una piccola goccia, ma tante piccole gocce possono davvero formare un oceano”. Così Giampaolo Ricci, giocatore nella Nazionale di Basket e capitano dell'Olimpia Milano campione d’Italia, in un'intervista per la piattaforma tv di Asi, Asi Play, racconta in esclusiva la sua vita dentro e fuori dal campo con un occhio particolare alla solidarietà e alla sua Amani Education, che da anni aiuta i bambini nel continente africano e che è entrata in Asi, Associazioni Sportive e Sociali Italiane attraverso il suo Terzo Settore e l’Area Cultura coordinata da Michele Cioffi.

Di particolare interesse anche la storia di Vanessa Casu che coinvolgerà nel profondo: cantautrice, batterista, atleta di kickboxing e content creator italiana. Romana, laureata in Comunicazione, Media e Giornalismo a La Sapienza, Vanessa ha perso completamente la vista all'età di 20 anni. Sui social e media, con il suo modo ironico e diretto, racconta la sua quotidianità e smonta gli stereotipi legati alla disabilità, con un compagno speciale: il suo cane-guida Pancake. Spazio poi alla voce del segretario generale di Asi Achille Sette che traccia, prima delle vacanze estive, un bilancio complessivo indicando orizzonti e obiettivi da perseguire e raggiungere nel prossimo futuro. E poi i servizi sui tuffi dalle grandi altezze di Marmeeting, l’Integration Cup (il torneo conclusivo dei 'Mundialido' che si gioca nelle varie città italiane ed europee e nel quale si sfidano le comunità di origine straniera residenti), i Mondiali di Paracadutismo, l’approfondimento sulle tute ignifughe nel mondo dei motori e il punto di Italo Cucci sulle prospettive della Nazionale italiana.

Tutto questo e tanto altro nella puntata di Asi Play di agosto e negli approfondimenti dedicati, disponibili sul sito https://asiplay.asinazionale.it/ in cui si potrà trovare un racconto ricco di contenuti e approfondimenti esclusivi che attraversano il mondo dello sport, della cultura e dell’innovazione sociale.

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solidarietà sport scuola Tanzania Nazionale Basket Terzo Settore
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