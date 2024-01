Un'esplosione all'inceneritore di via Raibano a Riccione ha causato il ferimento di tre persone, una delle quali ustionata in modo grave. I tre feriti sono stati ricoverati all'ospedale di Cesena. Intervenuti sul posto i Vigili del fuoco, che stanno lavorando per spegnere gli incendi sprigionatisi in conseguenza dell'esplosione.