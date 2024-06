Ricerca, Carrozza (Cnr): "Dobbiamo finanziarla e sostenerla tutta ogni giorno"

“La ricerca in Italia, secondo me, ha un ottimo punto, nel senso che abbiamo avuto una grande opportunità che è quella del PNRR e siamo circa alla metà dello sviluppo dei progetti di ricerca nell'ambito PNRR e si cominciano a vedere i primi risultati. Quindi il nostro compito adesso è mostrare l'impatto anche dell'investimento in ricerca, per esempio nel caso del CNR, sulla biodiversità, sull'intelligenza artificiale, sul quantum tech. È chiaro che quello che giustamente il premio Nobel di Giorgio Parisi chiede è una continuità pluriennale, quindi avere una stabilità del finanziamento, invece ogni tanto noi abbiamo dei picchi, ogni tanto dei periodi più difficili. In questo momento siamo in un momento in cui abbiamo il PNRR e quindi è un momento positivo”. Lo ha detto la presidente del Cnr Maria Chiara Carrozza intervenendo a 'Idee per il futuro nel cuore di Roma', una serie di incontri studiati per immaginare il tempo che verrà dal punto di vista scientifico, artistico, ambientale, amministrativo, culturale, con ospiti internazionali e italiani di primissimo piano.