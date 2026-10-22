Richard (Schneider Electric): "Italia protagonista dei data center, servono permessi più rapidi"

Per garantire la massima efficienza energetica dei data center serve un ecosistema integrato di prodotti e soluzioni, non una singola tecnologia. L'Italia deve poter contare nel settore dei data center, valorizzando le opportunità di sviluppo della filiera. Necessario facilitare accesso ai permessi e alle tecnologie." Queste le parole di Geoffrey Richard, VP strategy Schneider Electric, durante la conferenza "Data Center Sovrani – Energia, Intelligenza Artificiale, Cybersecurity", organizzata da Confassociazioni Digital, a Roma.