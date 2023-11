Ricozzi: “Tassazione eccessiva potrebbe favorire il contrabbando, tassazione inferiore potrebbe favorire il consumo”

Ricozzi: “Abbiamo analizzato il fenomeno per un anno, parliamo di un mercato stimato intorno 20 miliardi di euro l'anno, con entrate fiscali per 14,5 miliardi, e tutto questo viene messo in pericolo dal contrabbando e dalla contraffazione. C'è l'interesse erariale e l'interesse alla salute, una tassazione eccessiva potrebbe favorire il contrabbando ma una tassazione inferiore potrebbe favorire il consumo” ha detto Carlo Ricozzi, già Generale CA Guardia di Finanza e Coordinatore del Tavolo di Lavoro MACISTE, a margine della presentazione del “2° Rapporto sul commercio illecito nel settore tabacco e E-cig” realizzato da Eurispes, in collaborazione con la Fondazione Osservatorio Agromafie e con il contributo di Philip Morris Italia