Rientro Papa a Santa Marta, Vaia: "La sua forza ci richiama sull'attenzione ai fragili'

Con il rientro a Santa Marta dopo le dimissioni dal Gemelli, "Le tv del mondo hanno rilanciato l'immagine del Santo Padre: questo 'grande vecchio' alle prese con le sue fragilità che continuerà a fare il Papa nonostante i problemi e la disabilità dovuta ad una lunga malattia. Il Papa durante il suo pontificato aveva sottolineato l'accento sulla cultura dello 'scarto' dovuta all'indifferenza e all'egoismo. Ancora una volta con questa immagine rientra al centro della nostra attenzione il tema della fragilità. Un richiamo alla società ma anche a chi governa a livello nazionale e locale: come noi organizziamo una società veramente inclusiva? Questo è il tema che abbiano davanti e ringrazio il Santo Padre per averci richiamato su questo che è uno dei temi fondanti della vita umana". Così Francesco Vaia, già direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute e ora componente dell'Autorità garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, in un video sui social.