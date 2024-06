Nei giorni scorsi l'esposto per l'aggressione in Aula in cui indica 5 parlamentari per i reati di lesioni e tentate lesioni

Leonardo Donno ha presentato una nuova denuncia, questa volta per minacce subite via social, dopo la maxi rissa avvenuta la scorsa settimana alla Camera. Il parlamentare questa mattina, accompagnato dal legale, ha presentato ai carabinieri una querela per le minacce che gli sono arrivate via web.

Nei giorni scorsi Donno aveva presentato un esposto per l’aggressione alla Camera in cui indica 5 parlamentari per i reati di lesioni e tentate lesioni.

Nell’atto il parlamentare ha indicato i deputati Igor Iezzi e Stefano Candiani della Lega e Federico Mollicone, Enzo Amich e Gerolamo Cangiano di Fratelli d’Italia. In merito all’aggressione subita nell’esposto si ipotizzano i reati di lesioni e tentate lesioni.