(dall'inviata Alice Bellincioni) - "L’accanirsi è pericoloso. Grazie ‘signora’ per aver massacrato in via mediatica la mia mamma. Cerchi pure la sua prossima vittima”. Lo scrive su Instagram a corredo dello screenshot di una storia di Selvaggia Lucarelli la figlia di Giovanna Pedretti, la titolare della pizzeria ‘Le vignole' di Sant’Angelo Lodigiana, trovata morta ieri dopo che si è sollevato il caso della recensione omofoba e contro i disabili.

Il commento è alla storia pubblicata da Lucarelli ieri sera, dopo il ritrovamento del cadavere di Giovanna Pedretti, in cui la giornalista denunciava che “i social sono pericolosi” e osservava che “la distanza tra l’altare e la polvere è un nanosecondo”. All’indomani della morte della ristoratrice nel paese si respira un clima di generale sconcerto e di rabbia nei confronti dei media. “Siamo assediati dai giornalisti. Andate via. Qualcuno li mandi via”, si sfoga su Instagram la figlia della vittima.