Pro Vita & Famiglia Onlus, Coghe: ‘Europa riparta da diritto alla vita, natalità e famiglia’

“È importante cambiare l'orientamento dell'Unione europea: l'ultimo atto del Parlamento europeo è stato la mozione per l'inserimento dell'aborto come uno dei diritti fondamentali nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Crediamo, invece, che l'Europa debba ripartire dal diritto alla vita, dalla natalità, e dalla famiglia”. Lo ha detto Jacopo Coghe, portavoce di Pro Vita & Famiglia Onlus, a margine della conferenza stampa dal titolo “Se l’Europa cambia, tu cambia l’Europa”, in cui è stato presentato il Manifesto Valoriale di Pro Vita & Famiglia onlus, redatto in occasione delle prossime elezioni europee dell’8 e 9 giugno, insieme ai nomi dei primi candidati che - finora - lo hanno sottoscritto, presso la Sala Caduti di Nassirya in Senato a Roma.