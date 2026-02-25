circle x black
Roma, 41enne aggredita in strada dal suocero con un'ascia

Trasportata all'ospedale al San Camillo, viene sottoposta ad accertamenti diagnostici

Ospedale San Camillo
25 febbraio 2026 | 11.40
Redazione Adnkronos
Una donna di 41 anni è stata aggredita e ferita a colpi di ascia dal suocero di 85 anni questa mattina nel quartiere Gianicolense a Roma. Soccorsa, è stata trasportata al San Camillo. Secondo quanto si apprende da fonti sanitarie la donna viene al momento sottoposta ad accertamenti diagnostici: non sarebbe in pericolo di vita.

A bloccare l'aggressione è stato un carabiniere libero dal servizio che si trovava sulla via e ha bloccato e disarmato l’anziano, scongiurando così ulteriori ferite.

L'uomo è stato arrestato dai carabinieri per tentato omicidio.

