Roma, a richiesta biglietto minaccia con coltello vigilante: inseguito e bloccato in metro

Momenti di tensione alla stazione San Giovanni della metropolitana linea A di Roma dove una guardia giurata è stata minacciata con un coltello da un uomo che era stato bloccato per controllare che avesse il biglietto. A quanto si apprende l'uomo, straniero, era entrato nella stazione della metro ma, fermato per verificare il possesso del titolo di viaggio, ha reagito alle guardie giurate dell'Italpol. Per tutta risposta ha infatti estratto un coltello e ha minacciato il vigilante, che si trovava con un collega.

Il vigilante ha a sua volta tirato fuori la pistola: a quel punto ed è partito un inseguimento da parte delle guardie giurate Italpol fino alla banchina e ai binari dove il fuggitivo è stato bloccato anche con l'ausilio dei carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma, intervenuti nel frattempo sul posto. La posizione dell'uomo, portato in caserma, è ora al vaglio.