"Ma secondo voi romani, l’assessore alla viabilità della nostra città, si rende conto di essere il peggiore di tutti i tempi dopo l’Impero? Si rendono conto di averci murati vivi e che ci lasceranno in queste condizioni fino al 2025?". E' lo sfogo che l'attore romano Alessandro Gassmann affida a X (ex Twitter) per lamentarsi della difficoltà di circolazione di queste settimane nella Capitale. "Se ne rendono conto e se ne fregano? O non se ne rendono conto affatto? -affonda ancora Gassmann- Perché se non se ne rendono conto gli va detto forse in modo più chiaro?". L'attore conclude poi con eloquente hashtag: "#unInferno", twitta.