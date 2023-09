Roma, apertura straordinaria complesso di San Michele

Previste anche performance artistiche. L'architetto Cesare Esposito metterà in scena una grande nevicata "omaggio al San Michele e all'Europa senza frontiere

Apertura straordinaria al pubblico per il Complesso monumentale di San Michele a Ripa Grande a Roma in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2023. Il monumento sarà accessibile domani dalle 19 alle 23 tramite visite guidate gratuite organizzate dal personale del ministero della Cultura nel corso delle quali sarà possibile accedere ad aree non aperte al pubblico (Cortile dei Ragazzi, Cappellina San Michele, Corridoio dei Filosofi, Sala Molajoli, Taverna Spagnola, Chiesa grande e Biblioteca delle arti).

Nel corso della serata sono previste alcune performance artistiche e musicali. "Il patrimonio artistico monumentale ci unisce in un nuovo umanesimo", spiega l'architetto Cesare Esposito, storico ideatore della nevicata artificiale di Santa Maria Maggiore, che anche domani sera metterà in scena una grande nevicata "omaggio al San Michele e all'Europa senza frontiere"."Scenderà la neve dal cielo antico di Trastevere - racconta Esposito - con i poeti che faranno parlare la scenografia da me progettata mentre un soprano intonerà 'vissi d'arte vissi d'amore', con le luci e le installazioni dell'artista Simei che circondano lo spazio architettonico del cortile dei ragazzi e nel cortile degli aranci".

Esposito (con gli architetti Stefano Ferrante e Maura Criscoli) è anche tra gli autori del manifesto dell'evento, che mostra "l'angelo del San Michele che soffia il vento alle barchette di carta con le stelle dell'Europa che navigano sul Tevere, antica via verso la pace".