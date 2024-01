Roma, Argentin: "268 disabili ancora in attesa dei fondi, mi incateno in Campidoglio"

Si incatenerà davanti al Campidoglio a sostegno dei diritti dei disabili. Il gesto simbolico sarà messo in atto lunedì prossimo da Ileana Argentin, consigliera Pd e presidente della Commissione speciale per il decentramento amministrativo nel XIV Municipio di Roma. "Sono stati garanti i fondi per chi era già in assistenza, ma ancora devono arrivare le risorse per 268 persone disabili in lista di attesa. Sono passati anni e per loro finora non c'è neanche un centesimo", denuncia all'Adnkronos Argentin. "Ora basta! Se per dar voce alle persone fragili mi devo incatenare sotto il Campidoglio, lo farò oggi come domani. Non smetterò mai di dar voce alla disabilità", aggiunge.