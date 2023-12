Roma, auto gpl in fiamme a Castelromano: polizia locale interviene, nessun ferito

Disavventura a lieto fine per due donne, madre e figlia che questa mattina nel riprendere la loro auto parcheggiata in un centro commerciale a Castelromano (Roma), hanno visto la loro vettura, una Ford Fiesta gpl, prendere fuoco. La scena e le grida non sono passate inosservate ad una pattuglia di caschi bianchi del gruppo Sicurezza pubblica emergenziale, che si trovavano sul posto per una breve pausa dal servizio di piantonamento del vicino campo nomadi. Gli agenti, intuito il pericolo di una deflagrazione dovuta alla presenza del serbatoio di gas del veicolo, sono intervenuti a loro stesso rischio, domando le fiamme dapprima con l'estintore presente a bordo del veicolo di servizio ed in un secondo momento, con gli idranti del centro commerciale messi a disposizione dal personale.

Al successivo intervento dei vigili del fuoco e del 118, l'incendio era domato e le persone messe in sicurezza. A darne notizia il Sindacato unitario lavoratori polizia locale (Sulpl) sottolineando che l'incidente non ha registrato feriti. Il segretario romano del Sulpl Marco Milani ha sottolineato: "Ancora una volta ci troviamo ad esprimere un plauso al senso del dovere ed alle capacità d'improvvisazione dei nostri colleghi che, anche in mancanza di adeguata formazione, riescono sempre a risolvere problemi complessi affidandosi ad un esperienza che purtroppo non vede riconoscimenti contrattuali o concorsuali. Le polizie locali sono oggi nelle aree metropolitane la presenza maggiore delle istituzioni sul territorio e meritano una legge di riforma ben più coraggiosa di quella attualmente allo studio".