Una bomba carta è esplosa la notte scorsa, intorno all'una, in vicolo di Dragone a Dragona, in provincia di Roma, davanti a un autosalone. Sul posto i carabinieri della stazione di Acilia che indagano. L'esplosione ha annerito la parete e un’auto parcheggiata ma non ha provocato altri danni. Non ci sono feriti.