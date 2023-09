Un incendio è divampato oggi in un canneto in Lungotevere Dante, a Roma, bruciando anche rifiuti abbandonati in strada. Sul posto i vigili del fuoco. Il rogo di rifiuti ha provocato una densa nube di fumo che si è propagata nella zona. L'intervento dei pompieri con tre autobotti ha scongiurato che l'incendio si propagasse. Al momento la situazione è sotto controllo e non risultano persone ferite.