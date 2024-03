Roma, busto di Anna Magnani divelto a Trastevere: indagini in corso

Un busto di Anna Magnani è stato divelto da una nicchia in via della Pelliccia a Trastevere nel cuore di Roma. E' accaduto stanotte e sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale del gruppo Sicurezza pubblica emergenziale (Spe). Il busto è stato ritrovato nelle vicinanze e preso in custodia dal personale della polizia locale. Sono in corso le indagini per risalire ai responsabili. Gli agenti della polizia locale hanno subito acquisito le immagini di video sorveglianza delle telecamere presenti nella zona.