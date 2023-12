Il militare, che era fuori servizio, è stato trasferito presso un vicino ospedale e non rischia la vita

Un carabiniere del comando provinciale di Roma, libero dal servizio e in borghese, ha sventato intorno alle 13 una rapina in banca a Ciampino ed è rimasto ferito da un colpo di pistola sparato da uno dei banditi. Il militare è stato trasferito presso un vicino ospedale e non rischia la vita.

Il carabiniere si trovava all'esterno della Banca nazionale di Sondrio, in viale del Lavoro 54, quando si è accorto che nell'istituto era in corso una rapina. Subito ha dato l’allarme ma uno dei banditi, che si trovava fuori dalla banca, ha esploso un colpo d'arma da fuoco che lo ha ferito. I quattro rapinatori si sono poi dileguati a bordo di un’auto. Da subito i carabinieri hanno diramato le ricerche dei fuggitivi a tutte le centrali operative, anche delle altre forze di polizia e predisposto posti di blocco in tutta l’area. I carabinieri stanno ricostruendo l'esatta dinamica dei fatti e hanno informato la procura di Velletri.