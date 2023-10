Carta d'identità elettronica, a Roma nel 2023 è ancora una chimera. Tempi lunghissimi per ottenere il documento nel Comune di Roma. Per un cittadino della Capitale che abbia intenzione di richiederla l'attesa può variare infatti anche molti mesi. La procedura per prenotare è abbastanza semplice per chi abbia dimestichezza con la navigazione online: basta andare sulla pagina dedicata del ministero dell'Interno e inserire i dati personali per richiedere un appuntamento in uno dei XV municipi.

L'Adnkronos ha eseguito più volte la procedura in una stessa settimana non riuscendo però a spuntare un appuntamento precedente al luglio 2024 e in un caso addirittura a settembre del prossimo anno. E' anche vero che chi ha tempo da dedicare alla navigazione può effettuare l'accesso al sito più volte e magari riuscire a conquistare un appuntamento più a stretto giro: quello che qualcuno nel frattempo ha disdetto. Per la serie 'carpe diem' e poco importa se quella data non è compatibile con i tuoi impegni di lavoro o familiari. Una sola occasione e guai a lasciarsela sfuggire.

La piattaforma online infatti funziona come quella dei vaccini ai tempi del covid: le disponibilità nei vari municipi possono cambiare ogni volta che si esegue l'accesso al sito anche a distanza di pochi minuti. Secondo il Campidoglio però i tempi di attesa sono più brevi e si aggirano ''intorno ai tre mesi'', spiega l'assessore al Personale e al Decentramento Andrea Catarci. ''Il sistema agenda Cie è completamente dinamico, nel senso che viene aggiornato continuamente, quindi è possibile trovare un appuntamento a 6 mesi ma poi dopo 10 minuti, visto che hanno messo altri slot, puoi trovare un appuntamento anche dopo pochi giorni - chiarisce - Noi tutti i giorni facciamo tre rilevazioni, alle 9 alle 12 e alle 16 e facciamo una media, per questo parliamo di un dato di tre mesi''.

Procedura d'urgenza e documento cartaceo

Per chi ha un'urgenza, tuttavia, è possibile ottenere in breve tempo un documento cartaceo. ''In caso di necessità si va in uno qualunque dei 15 municipi, si chiede la procedura d'urgenza documentandola con un biglietto o altro e si può avere subito, a vista, la carta d'identità cartacea'', spiega l'assessore capitolino.

Per la Cie invece la procedura può essere svolta esclusivamente online. Andando fisicamente nelle sedi dei municipi: alla richiesta di prenotare un appuntamento viene infatti fornito un foglietto con l'indirizzo della pagina del ministero dell'Interno per la prenotazione online. Una volta approdati sul sito basta cliccare su 'Richiedi la tua carta' e poi proseguire su 'Puoi prenotare un appuntamento presso i Comuni aderenti con il servizio di prenotazione online'. Scegliendo il Comune di Roma e inserendo i dati relativi alla persona che esegue la richiesta apparirà una pagina con il primo appuntamento disponibile. Opzione che normalmente è offerta in tre o quattro municipi.

Negli altri casi compare il messaggio: ''La sede non offre al momento disponibilità per prenotare un appuntamento. Si prega di riprovare in un secondo momento, altri cittadini potrebbero cancellare nel frattempo il loro appuntamento. Per ulteriori informazioni inerenti alla mancanza di disponibilità si prega di far riferimento direttamente alla sede''. Nell'elenco dei municipi spunta poi anche un messaggio che esclude la possibilità di prenotare: ''La sede non offre al momento disponibilità alla prenotazione di appuntamenti per il rilascio della Cie mediante questo sistema''.

Open Day ma non bastano

Per cercare di smaltire le lunghe code il Comune di Roma organizza nei weekend gli open day. Il prossimo è previsto per domani e domenica. Le prenotazioni si sono aperte questa mattina alle 9 ma già prima delle 10 i posti erano esauriti. Una goccia nel mare quindi che non riesce certo a risolvere il problema.

''Da aprile 2022 li facciamo tutti i fine settimana - spiega ancora Catarci - Ci si prenota il venerdì e si hanno appuntamenti il sabato e la domenica. Gli open day si fanno sempre negli ex Pit e a rotazione in tutti i Municipi della città. Nella prima settimana di novembre, poi, apriremo il quarto Pit a via Petroselli. In questo modo ogni settimana fanno la Carta d'identità elettronica dalle 400 alle 1.200 persone, a seconda di quanti sono i Municipi che aderiscono e ciò dipende da quante persone si riescono a trovare per il turno straordinario''.

Dal Campidoglio tengono però a chiarire che ''le 15 anagrafi del Comune di Roma stanno sfornando Cie a più non posso, nonostante la carenza di personale. Nel 2021 erano state 288mila, nel 2022 sono state 318mila, un record assoluto, e quest'anno dovremmo arrivare a dicembre intorno alle 360mila Cie, in un anno daremo la carta d'identità a tutta Bologna per capirci. Tutto ciò è importante non solo per un discorso quantitativo ma anche per un aspetto qualitativo perché significa che entro il 2025 daremo la carta d'identità elettronica a tutti i romani e le romane, visto che mancano 700mila cittadini mentre gli altri 2 milioni già ce l'hanno.

A quel punto avremo definitivamente risolto il problema delle attese perché ci sarà solo il rinnovo che è altra cosa dalla sostituzione della vecchia carta cartacea. A volte si vede la pagliuzza ma non la trave e la trave è che l'anagrafe sta facendo un lavoro ponderoso rispetto alle forze che ha a disposizione e per questo non posso che ringraziare tutti i lavoratori''.