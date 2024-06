Grazie all'iniziativa di Eni, in collaborazione con il FAI - Fondo per l'ambiente italiano - le porte del COmplesso del Gazometro di Roma Ostiense si aprono al pubblico con 5 appuntamenti domenicali da giugno a novembre 2024: occasione unica per approfondire la conoscenza del sito industriale e non solo. Eni prosegue, così, nel percorso di valorizzazione del processo di rigenerazione urbana di un’area di oltre 12 ettari.