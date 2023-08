"Roma fa schifo", la denuncia di Anna Foglietta - Video

"Questo è un parco che si trova al centro di Roma, al centro di Roma capitale", dice l'attrice, che su Twitter pubblica un video per documentare lo stato in cui versa il Parco della Resistenza. "E' un parco dove dovrei portare i miei figli a giocare. Mi fa schifo entrarci, devo capire per quale motivo la mia città deve essere ridotta in questo stato vergognoso. Parlare con i turisti è imbarazzante, ogni turista che viene qui a Roma dice 'la prossima volta non posso consigliarlo'. Cosa me ne faccio del Colosseo se ogni parco è ridotto in questo stato? 'Roma ogni giorno' sindaco, mi raccomando...", aggiunge rivolgendosi al sindaco Roberto Gualtieri.





Roma 21 Agosto 2023. Parco della resistenza. Da oggi pubblicherò tutto ciò che va e che non va della mia città. Lo faccio per rispetto di Roma e della mia persona. #orabasta @Roma @gualtierieurope pic.twitter.com/KzJDaBBdJt — anna foglietta (@anna_foglietta) August 21, 2023