Roma, firma digitale in un quarto d’ora e senza appuntamento in punto Pid Cciaa

Hai un quarto d’ora di tempo a disposizione? Ti è saltato un incontro all’improvviso e ti sei ricordato che hai urgenza di fare la firma digitale? Senza appuntamento, in maniera rapida e sicura puoi recarti nel Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio di Roma in via Appia Nuova 214 (www.rm.camcom.it), dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 16, (il giovedì l’orario si prolunga fino alle 18) dove è possibile ottenere, velocemente e senza alcuna prenotazione, il rilascio dell’identità e della firma digitale. Lo comunica la Camera di Commercio di Roma.

Quanto costa? Solo 25 euro per la smart card, 70 euro per il token wireless (permette il collegamento da remoto) e 7 euro per il rinnovo. Uno strumento ormai indispensabile, necessario per adempiere ai tanti servizi della Pubblica amministrazione e ai tanti obblighi di legge, uno strumento sicuro che permette di gestire le proprie attività nella massima efficienza. Un ulteriore servizio della Camera di Commercio di Roma messo a disposizione del territorio e del sistema imprenditoriale per favorire, in modo sempre più concreto, la transizione digitale.

Grazie all’identità e alla firma digitale è infatti possibile sottoscrivere contratti, partecipare a bandi di finanziamento o gare d’appalto, richiedere autorizzazioni pubbliche e tanto altro: sempre con pieno valore legale, in totale sicurezza e senza sprechi di denaro, tempo e carta, ovunque ci si trovi.