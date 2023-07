Roma, gravissimo dopo incidente: sit-in fuori tribunale per strade più sicure

Udienza civile in Appello per risarcimento a Massimiliano Riccialdi

Sit in fuori dal tribunale di Roma a sostegno di Massimiliano Riccialdi, rimasto gravemente ferito, ridotto su una sedia a rotelle, dopo che l’uomo, nel 2015 a bordo di una motocicletta cadde sull’asfalto a causa di un tombino mal posizionato in via Brunone Bianchi, nel quartiere di Casal Bernocchi a Roma. Oggi era in discussione, alla Corte d’Appello civile, la sospensiva chiesta dalla compagnia assicurativa al risarcimento, stabilito nel processo di primo grado, di quattro milioni 600mila euro. ‘’Massimiliano è in coma vegetativo dal 20 marzo 2015, speriamo di dargli finalmente giustizia’’ afferma l’avvocato Nicolò Lavarello al termine dell’udienza dopo che i giudici si sono riservati di decidere. ‘’Dovrebbero sciogliere la riserva, speriamo il prima possibile. Il tribunale ha già condannato Roma Capitale e disposto da parte delle assicurazioni in primo grado un risarcimento di quasi 5 milioni di euro alla famiglia" aggiunge.

Nel corso del sit in fuori da piazzale Clodio sono stati esposti striscioni per chiedere ‘Giustizia per Massimiliano’. Presente fra gli altri anche Gaziella Viviano, la madre di Elena Aubry, la 26enne che nel maggio del 2018 perse la vita sulla Ostiense finendo con la moto in una buca. ‘’Sono qui perché credo sia giusto – ha detto – abbiamo fondato da pochi giorni l’associazione ‘Sotto gli occhi di Elena’ per aiutare persone che chiedono una giustizia ‘giusta’’.