Imbrattata a Roma la facciata del ministero dell'Istruzione e del Merito a Trastevere. Nella mattinata di oggi alcuni giovani del collettivo 'Bruciamo tutto' hanno lanciato palloncini pieni di colori a tempera. I ragazzi, dopo il lancio, si sono seduti a terra con uno striscione 'Bruciamo tutto'. Immediato l'intervento dei carabinieri che hanno portato via i manifestanti. Il collettivo 'Bruciamo Tutto' è noto per le sue proteste con imbrattamenti di monumenti come lo scorso giugno la scalinata di piazza di Spagna.