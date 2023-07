Roma, 'inaugurata nuova area fitness nel Parco di viale Gandin'

L’assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma capitale Sabrina Alfonsi, con il presidente del Municipio XIV Marco Della Porta ha inaugurato la nuova area fitness nel Parco lineare di viale Antonio Gandin.

L’intervento di riqualificazione, progettato e realizzato dal Dipartimento capitolino Tutela Ambientale, è consistito nell’installazione delle seguenti attrezzature in metallo: una struttura workout per l’allenamento a corpo libero composta da parallele triple, diverse barre per trazioni, una spalliera, una panca per addominali, una panca per dorsali, una scala trapezoidale orizzontale, una barra per trazioni multifunzione, una barra per affondi, una ‘monkey bar’, una ‘balance board’ per equilibrio, una ‘plyo box’ per balzi laterali una ellittica trainer, una cyclette, una ‘hip swing’ per rafforzare il busto, una pressa per pettorali e una pressa per gambe. Come prevede la normativa, sotto alla struttura workout è stata realizzata una pavimentazione antitrauma in gomma colata.

“Con l’apertura della bellissima area fitness del Parco di Viale Gandin sono attualmente 17 quelle completate in quasi tutti i municipi. Entro l’anno, poi, verranno ultimate altre 8 già programmate, tra le quali le aree nel Parco di Via Repaci nel municipio III, al Parco degli Acquedotti nel municipio VII, a Villa Pamphilj nell’area limitrofa al bistrot, al Parco Crisafulli nel municipio XIII e nel Parco Allievo nel municipio XIV", sottolinea Alfonsi.

"Un lavoro che si aggiunge alle 74 aree ludiche realizzate dalla fine del 2021 ad oggi che proseguirà grazie allo stanziamento di 2 milioni di euro previsto per il 2024 per nuove aree ludiche e fitness - conclude - Per queste ultime in particolare, con il nuovo appalto sono in progettazione gli interventi di rifacimento, tra le altre, le aree fitness di Villa Ada vicino al lago grande, del Parco Labia, del Parco Baden Powell, di Villa Lazzaroni e del Parco di Tor Marancia”.