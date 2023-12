Squadre dei Vigili del Fuoco sono intervenute al Policlinico Umberto I a Roma per la fuoriuscita di "vapore dovuto alla rottura di una tubazione

Squadre dei Vigili del Fuoco sono intervenute al Policlinico Umberto I a Roma per la fuoriuscita di "vapore dovuto alla rottura di una tubazione di acqua calda in un locale del reparto Utm posto sopra al pronto soccorso". Per precauzione sono stati evacuati 30 pazienti durante le operazioni.