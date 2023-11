Un incidente stradale mortale è avvenuto ieri pomeriggio, intorno alle 18, in via Romana ad Anguillara Sabazia. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Radiomobile di Bracciano per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica. La vittima è una donna di 67 anni che, mentre camminava ai margini della strada, è stata investita e uccisa da un'auto guidata da una donna di 27 anni. La 67enne è deceduta dopo l'impatto. L'automobilista è stata denunciata per omicidio stradale.