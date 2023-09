Incidente intorno alle 17 di oggi 15 settembre in via Cristoforo Colombo a Roma, nella zona della vecchia Fiera: un'auto che procedeva in direzione centro ha urtato il guard rail di protezione della carreggiata centrale e si è ribaltata. Il conducente è stato portato in ospedale per accertamenti. Sul posto polizia locale e vigili del fuoco per i rilievi.